Україна відправить пожежників до США: думка мережі розділилася

Збитки від пожеж у США вже пішли на десятки мільярдів доларів

Україна відправить групу рятувальників до США, які страждають від масштабних лісових пожеж. Йдеться про групу у 150 пожежників.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні. Його слова наводить прес-служба Офісу президента.

"Доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України й нашим дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії. Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя", — сказав він.

За його словами, Київ запропонував допомогу Вашингтону та готовий направити на допомогу 150 рятувальників.

У соцмережах цей намір був сприйнятий дуже неоднозначно і зіткнувся з хвилею критики.

Хоча знайшлися й ті, хто поставився до цього жесту з розумінням.

Варто зазначити, що Україна активно допомагала дружнім країнам із ліквідацією наслідків надзвичайних подій. Наприклад, у 2023 році вони вирушали до Туреччини, яка пережила руйнівний землетрус у лютому 2023 року, а також до Словенії, яка зіткнулася зі зсувами після злив у жовтні 2023 року.

Крім того, Україна пропонувала допомогу низці центральноєвропейських країн після масштабних повеней у вересні 2024 року.

Як повідомлялося раніше, критики України в США на тлі пожеж у Каліфорнії нещодавно знайшли інформацію про те, що штат передав нашій країні якесь пожежне обладнання у 2022 році. До її поширення приєднався навіть Дональд Трамп-молодший та мільярдер Ілон Маск.