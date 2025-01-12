У самому центрі Києва продають розкішний пентхаус за 1,3 млн доларів (фото)

Ця квартира є символом статусу та ексклюзивного стилю життя для тих, хто цінує розкіш

У самому центрі Києва продають унікальний трирівневий пентхаус з власною терасою. Ціна хоч і зі знижкою, але вражає.

Будинок розташований на вулиці Дарвіна. Про це стало відомо з оголошення, яке розмістили на сайті з продажу нерухомості.

Квартира на 8 поверсі з 9. Ціна — 1 280 000 доларів.

У вартість квартири входить три паркомісця в закритому паркінгу. Житло має 5 кімнат. Загальна площа: 274,0. Житлова площа: 146,1. Тераса: 110м2.

В оголошенні вказано, що це унікальне планування в трьох рівнях: розкішна кухня вітальня, три окремих спальні, лаунж зона для комфортного відпочинку, гардеробні кімнати, багато місць для зберігання, санвузли на кожному поверсі, технічні приміщення, та приголомшлива тераса на третьому поверсі з окремою кухнею, зоною барбекю та унікальним панорамним видом на центр міста.

"Виконано якісний ремонт с застосуванням сучасних матеріалів та дизайнерських рішень. Квартира повністю мебльована та обладнана побутовою технікою провідних виробників. Особлива пропозиція на ринку нерухомості столиці", — пропонують покупцям.

Поруч — станції метро Хрещатик, Театральна та Палац Спорту, що забезпечують швидкий доступ до будь-якої точки міста. У безпосередній близькості знаходяться ЦУМ, численні ресторани, кав'ярні, салони краси та продуктові магазини.

"Ця квартира є символом статусу та ексклюзивного стилю життя для тих, хто цінує розкіш, комфорт і престижне розташування в центрі столиці", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві біля Ради здають квартиру за ненормальні гроші.