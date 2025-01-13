Блокади немає: Пісторіус спростував інформацію ЗМІ щодо блокування Шольцем допомоги Україні

Пісторіус заявив, що немає жодної "блокади допомоги"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував повідомлення німецьких ЗМІ про те, що канцлер Олаф Шольц нібито блокує надання допомоги Україні на суму в три мільярди євро. За його словами, ця інформація жодним чином не відповідає дійсності.

Про це Пісторіус сказав у коментарі для видання Tagesspiegel, передає Deutsche Welle. Раніше німецькі ЗМІ писали, що Шольц блокує три мільярди євро військової допомоги Україні, оскільки нібито не хоче ще більше зіпсувати свій рейтинг.

Своєю чергою, Пісторіус заявив, що немає жодної "блокади допомоги". За його словами, зараз триває внутрішнє узгодження пакета в уряді. Пісторіус додав, що пакет вже підготовлено, проте потрібне політичне рішення для його надання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Пісторіус сказав, скільки IRIS-T Україна отримає у 2025 році. Усі постачання систем раніше анонсувалися урядом Німеччини. Втім, Україна може не отримати їх вчасно. Так, видання Spiegel неофіційно дізналося, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка стосовно додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро. Пакет сформували голова МЗС Німеччини Анналена Бербок та Пісторіус на основі термінових запитів України.

Додамо, що соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно внесла до передвиборчої програми канцлера ФРН Олафа Шольца заборону на передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Раніше сам Шольц неодноразово висловлювався категорично проти цього, на відміну від його основного опонента, голови ХДС Фрідріха Мерца.