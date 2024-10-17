Верховный суд разрешил финкомпании, претендующей на миллиарды клиентов Укринбанка, пойти в банкротство из-за долга в 100 тыс. грн

В Верховном суде отказали Фонду гарантирования в одном из производств по продолжению процедуры вывода Укринбанка с рынка

Палата Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины (ВСУ) отказала в исковых требованиях Фонда гарантирования вкладов физических лиц по делу №913/266/20 о банкротстве "Укринкома". Соответствующее постановление по результатам заседания в среду, 16 октября, объявил председательствующий судья Константин Огородник.

Как известно, в ходе многих предварительных судебных слушаний оказалось, что финкомпания, претендующая на государственные 1,8 млрд грн и имущество "Укринбанка", просила суд разрешить ей пойти в банкротство, потому что не может выплатить долг в 100 000 грн. Это долг перед компанией, когда-то являвшейся подрядчиком по ремонту. Похоже, что такое банкротство имеет признаки контролируемого.

"В кассационной жалобе ПАО "Укринбанк" в лице и.о. уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц (в продолжение процедуры вывода с рынка "Укринбанка". — Авт.) Михно С.С. и с участием ФГВФЛ оставить без удовлетворения. Постановление Хозяйственный суд Луганской области от 12.05.2020… оставить без изменений. Постановление вступает в законную силу с момента принятия и обжалованию не подлежит", — провозгласил он.

Также председательствующий отдельно сообщил участникам заседания, что данное постановление Палата (при участии семи судей) приняла "с отдельными мнениями" трех служителей Фемиды — судей Белоус, Пескова и Васьковского.

Отметим, ранее в среду коллегия Кассационного хозяйственного суда в составе ВСУ по председательству судьи Огородника перенесла на ноябрь рассмотрение другого производства — №913/266/20(826/15260/17) — о признании действий противоправными и отмене регистрационных записей, в которой Фонд гарантирование выступает истцом, а главным ответчиком является ПАО "Украинская инновационная компания". Среди ответчиков по этому делу значатся частные нотариусы, государственные регистраторы и фирма-кредитор ООО "ЮС-Металл".

Очевидно, юридическая борьба в этом резонансном процессе по поводу судьбы обанкротившегося банка еще не закончилась.

Напомним, в начале октября этого года Верховный суд рассматривал дело, за которым внимательно следят участники банковского рынка. Она касается попытки пойти в банкротство финансовой компании "Укринком", которую 7 лет назад создали бывшие владельцы "Укринбанка". В итоге Кассационный хозяйственный суд ВСУ не дал финкомпании пойти в банкротство и передал это производство в специальную судебную палату, функционирующую в Верховном суде.

Как сообщалось, еще в 2016 году Нацбанк принял решение о ликвидации "Укринбанка" и передал его в управление Фонда гарантирования. Впрочем, полноценно управлять имуществом банка государству до сих пор мешают его бывшие собственники.

Уже после признания "Укринбанка" неплатежеспособным, а также после того, как ФГВФЛ произвел расчеты с вкладчиками "Укринбанка" на сумму 1,8 млрд грн, бывшие акционеры банка вывели его из-под контроля государства.

Используя решение луганского суда о формальном процедурном нарушении во время ликвидации "Укринбанка", бывшие владельцы перерегистрировали юридический адрес банка в Северодонецк (сейчас этот город — под оккупацией), а в Едином государственном реестре название и статус юридического лица "Укринбанк" изменили на обычное ПАО под новым названием — "Украинская инновационная компания" ("Укринком").

После этих действий ПАО провозгласило себя "правопреемником" банка. Все это время в судах финансовая компания "Укринком" пытается отсудить у государства в лице Фонда гарантирования вклада принадлежащее банку имущество. А также заставить бывших заемщиков банка возвращать долги не государству в лице Фонда, а финкомпании "Укринком".

Примечательно, в 2023 г. аргумент о "правопреемстве" финкомпании окончательно разрушила Большая Палата Верховного суда и подтверждала, что финкомпания "Укринком" не может быть правопреемницей "Укринбанка".