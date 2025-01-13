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Свято 13 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не приректи себе на 7 років нещасть

Автор
Тетяна Кармазіна
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Кішки сьогодні мають особливе значення
Кішки сьогодні мають особливе значення. Фото Колаж "Телеграфу"

Дізнайтесь, чому сьогодні не можна чіпати сплячу кішку

У понеділок, 13 січня, православні віряни та греко-католики в Україні відзначають День пам’яті Єрмила. До переходу на новоюліанський календар святого шанували на 13 днів пізніше, після Тетяниного дня – 26 січня.

Єрмил був християнським мучеником, який постраждав за свою віру. Наприкінці III — початку IV століття, за правління царя Лікінія, він служив дияконом у місті Сінгідон (сучасний Белград — столиця Сербії) і проповідував християнство. Дізнавшись про це, цар наказав ув’язнити Єрмила у в’язницю.

Попри жорстокі тортури, святий не зрікся своєї віри. У результаті його засудили до страти та втопили в річці Дунай.

Традиції та прикмети 13 січня

У народі свято отримало назву Єрмилів день, і особливо пов’язане воно з домашніми улюбленцями. За переказами, святого мученика Єрмила у в’язниці втішала кішка. Після страти вона також була вбита, оскільки допомагала йому витримувати страждання.

З кішками в народі пов’язано безліч прикмет і забобонів. Їм приписують здатність передбачати різні події в оселі. Наприклад, якщо кішка починає вмиватися, це може означати, що незабаром прийдуть гості. Вважається, що ці тварини особливо чутливі до зміни погоди.

руда кішка
Фото: freepik.com
  • Кішка клубочком спить і ховає мордочку — до морозів.
  • Кішка мостинами катається — до тепла.
  • Кішка дере кігтями стіну, ліжко, диван тощо — до похолодання.
  • Кішка дере пазурами підлогу — до хуртовини.

Що не можна робити 13 січня

  • Вбити кішку — приректи себе на 7 років нещасть.
  • Торкатися кішки, що лежить — можуть початися проблеми на роботі.
  • Продавцям гнати дворову кішку — до втрати вигідної угоди.
  • Виходити з дому — можна нечисту силу зустріти.

Свята та події 13 січня

  • День громадського радіомовлення
  • День гіперчутливості
  • День здійснення мрії
  • День пам’яті захисників свободи у Литві
  • День повноліття в Японії

У кого іменини 13 січня

Сьогодні іменини відзначають володарі таких імен: Опанас, Єлизар, Максим, Яків, Петро та Ісай.

До речі, в Україні можна зустріти різні та дорогі породи кішок. Приміром, у Києві покупцям пропонують незвичайне кошеня за ціною будиночка в селі.

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#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято