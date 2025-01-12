"Працює ГУР": сова збила російський дрон у Донецькій області (відео)

У мережі зазначають, що напад був дуже символічним

Жарти про українські "біолабораторії" виходять на новий рівень, після того, як у мережі поширилося відео про те, як сова збиває російський дрон. Оскільки цей птах перебуває на емблемі Головного управління розвідки, то в мережі вже почали жартувати, що його послав Кирило Буданов.

Відповідне відео було оприлюднено в telegram-каналі Boroshno News. На короткому ролику помітно, що птах без проблем знаходить дрон у нічному небі та виводить його з ладу одним ударом.

Попередньо відомо, що відео було знято на Донеччині.

Користувачі мережі ігнорувати це не стали.

Варто відзначити, що сови це нічні хижаки, які в умовах низького освітлення багато в чому покладаються на слух, тому дзижчання дронів вони чують набагато краще, ніж люди. Не виключено, що цей птах прийняв дрон за здобич або просто був роздратований його присутністю на своїй території.

На відміну від інших птахів, на кшталт ворон, сови не часто виявляють грайливу поведінку, тому навряд чи її напад був пов’язаний з цікавістю.

Про те, що птахи є значною перешкодою для роботи безпілотників, відомо вже давно і люди навіть намагалися застосовувати їх для боротьби з коптерами в зонах, що охороняються. Наприклад, у Нідерландах та Франції навчали орлів та беркутів. Зрештою програми звернули через високу вартість навчання та утримання птахів, а також через великі ризики травмувати птицю лопатями дрона.

Інші тварини теж не завжди раді присутності механічної дзижчалки. Наприклад, минулого тижня з’являлося відео того, як кіт збиває fpv-дрон.

У російському сегменті мережі тоді говорили, що це "спеціальний донбаський кіт", який сміливо стрибнув на український дрон. Однак судячи з напису на відео, йдеться про крихітного іграшкового БПЛА Meteor 75-pro, який навряд чи підійде для виконання бойових завдань.

Як повідомлялося раніше, громадянин Польщі хотів незаконно вивезти з України лемурів. За них він пропонував чималий хабар прикордонникам.