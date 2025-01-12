Українка Ушеніна виграла шахове Євро

Дві українки стали призерами Євро

У неділю, 12 січня, українська шахістка Анна Ушеніна перемогла на чемпіонаті Європи з рапіду серед жінок. Напередодні українка стала другою на ЧЄ-2025 з бліцу.

На турнірі в Монте-Карло (Монако) Анна здобула 6 перемог та 5 нічиїх, набравши 8,5 бала. Цього вистачило, щоб виграти змагання, передає "Телеграф".

Примітно, що Ушеніна випередила трьох учасниць лише за додатковими показниками. Українка Юлію Осьмак виграла "бронзу" з тією ж кількістю очок, а "срібло" здобула Сарасадат Хадемальшар’єх з Іспанії.

Нагадаємо, на ЧС-2024 з рапіду організатори заборонили норвезькому шахісту Магнусу Карлсену грати в джинсах. До речі, на ЧС по бліцу норвежця допустили до змагань, хоча він також прийшов на гру в джинсах.

Раніше Карлсен закликав не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації шахів (FIDE). Норвежець виступив із полум’яною промовою прямо на очах російського президента FIDE Аркадія Дворковича. Потім у РФ зажадали, щоб Магнус повернув гроші, зароблені у Росії.