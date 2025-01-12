Пенальті, вилучення та багато голів: "Барселона" перемогла "Реал" у битві за трофей (відео)

Каталонський суперклуб виграв свій 15-й Суперкубок Іспанії, у "Реала" 13 трофеїв

У неділю, 12 січня, у Джидді (Саудівська Аравія) відбулося перше Ель Класико у 2025 році. "Реал" та "Барселона" розіграли між собою Суперкубок Іспанії.

Зустріч на стадіоні King Abdullah Sports City завершилася з рахунком 5:2 на користь "Барселони". Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі Синьо-гранатові фактично вирішили всі питання щодо переможця протистояння. "Реал" забив першим після блискучого проходу Кіліана Мбаппе. На гол француза "Барса" відповіла точними ударами у виконанні Ламіна Ямаля, Роберта Левандовськи (пенальті), Рафіньї та Алехандро Бальде.

У другому таймі команди обмінялися голами у виконанні Рафіньї та Родріго, а "Барселона" навіть залишилася у меншості. За фол останньої надії на початку другої 45-хвилинки був вилучений Войцех Щенсний. Вершкові не зуміли реалізувати більшість і закономірно програли.

"Реал" – "Барселона" – 2:5

Голи: Мбаппе, 5, Родріго, 60 – Ямаль, 22, Левандовськи, 36, пен, Рафінья, 39, 48, Бальде, 45+9

Попередження: Камавінга, 35, Рюдігер, 53, Вінісіус, 53, Р. Асенсіо, 77 – Мартінес (45+8, на лавці запасних), Левандовськи, 77, Араухо, 87, Рафінья, 89 (на лавці запасних)

Вилучення: Щенсний, 56 (фол останньої надії)

"Реал": Куртуа – Васкес (Р. Асенсіо, 52), Тчуамені (Модрич, 64), Рюдігер, Менді (Фран Гарсія, 76) – Вальверде, Беллінгем, Камавінга (Себальос, 46) – Родріго, Мбаппе, Вінісіус (Браїм Діас, 76)

"Барселона": Щенсний – Кунде, Мартінес (Араухо, 28), Кубарсі, Бальде – Педрі (Ольмо, 59), Касадо, Гаві (Пенья, 59) – Ямал, Левандовські, Рафінья (Феррен Торрес, 79)

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Барселона" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, восени 2024 року "Барселона" знищила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" з рахунком 4:0 у рамках матчу Ла Ліги. Вершкові після цього стали найкращим клубом світу, вигравши міжконтинентальний кубок.