Україна може отримати винищувачі Gripen: у Швеції розповіли, на якому етапі зараз переговори

Зараз у пріоритеті постачання інших літаків

Швеція не виключає можливість передачі Україні винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Країни продовжують діалог з цього приводу.

Про це розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв’ю "Телеграфу": "Про винищувачі Gripen для України, План перемоги та поразку Росії".

"Коли ми спілкувалися з іншими країнами, що є частиною Коаліції військово-повітряних сил, вони попросили нас зосередитися зараз на постачанні наших систем дальнього радіолокаційного виявлення та наведення (AWACS або ДРЛВ). Ми ведемо тісний діалог з українською стороною щодо цього. Завдяки постачанню цієї платформи, а також винищувачів F-16 і системи Link-16 (захищена система передачі інформації, що використовується НАТО — Ред.), можна буде здійснювати командування і контроль для цих платформ, що примножить сили", — зазначив він.

Йонсон підкреслив, що в останньому пакеті підтримки Швеція також виділила 200 мільйонів євро на запасні частини для Gripen, у разі, якщо вирішить передати їх Україні. За словами міністра, його країна вже вжила активних заходів, щоб мати можливість це зробити.

"Однак нас поінформували, що наразі Україна зосереджує увагу на нашій моделі AWACS Ascot 890 і F-16. Але я жодним чином не виключаю можливості передачі Gripen на пізнішому етапі. Ми вже вжили заходів, щоб це було варіантом", — сказав Йонсон.

Що відомо про Saab JAS 39 Gripen

Літак шведської компанії SAAB є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але його задумували як багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання. Він стоїть на озброєнні п’яти країн.

JAS 39 Gripen порівняно новий літак — він був прийнятий на озброєння ВПС Швеції в 1997 році, тоді як F-16 ще в 1984 році, а Міг-29 — в 1983 році.

Saab JAS 39 Gripen

Шведський літак має практичну стелю польоту 15 200 метрів і швидкість до 2200 км/год, що робить його за цими показниками гіршими за аналоги. Однак це пояснюється тим, що він майже на дві тонни легший за свого американського "колеги" і важить лише 7 тонн (порожнім).

Разом з тим, JAS 39 може похвалитися незвичайною гнучкістю, оскільки Швеція на момент його створення не була членом НАТО, то й літак створювався в модифікаціях сумісних зі зброєю Альянсу, так і здатних нести інше озброєння. Наприклад, спеціально для моделей, замовлених ПАР, розробники змогли інтегрувати можливість стрільби ракетами A-Darter місцевого виробництва, пізніше такі ж ракети захотіла поставити на свої "Гріпени" й Бразилія. Останні версії JAS 39 модифікацій E (одномісна) та F (двомісна) за своїм озброєнням не поступаються новим версіям F-16.

Основні характеристики JAS 39E/F Gripen

розмах крил – 8,6 м;

максимальна злітна вага – 16,5 т;

корисне навантаження – до 7,2 т;

двигун – 10 тис. кгс на форсажі;

має 10 точок підвіски;

бойовий радіус – 1500 км.

Нагадаємо, у липні 2024 року заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen. За його словами, цю тему президент України Володимир Зеленський постійно підіймає перед керівництвом Швеції.