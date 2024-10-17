"Потрібно всього кілька тижнів": ЗМІ повідомили про "плани" України виробляти ядерну зброю

Це можливо за однієї умови

Українська влада серйозно розглядає можливість виробництва власної ядерної зброї. На це може піти кілька тижнів.

Про це пише BILD із посиланням на своє джерело. Видання нагадало, що у Брюсселі на полях засідання Євроради Володимир Зеленський нагадав, що Будапештський меморандум 1994 року за участю РФ, США та Великобританії обіцяв Україні захист територіальної цілісності та суверенітету в обмін на відмову від ядерної зброї, але зараз цей документ не працює. За його словами, безпеку країни може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

"Хто з цих великих ядерних держав постраждав? Все? Ні, одна, Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні. Тільки одна. Хто? Україна. Хто сьогодні воює? Україна. І тому у нас виходить так, і у розмові з Трампом я йому сказав: "У нас виходить так. Який вихід? Або Україна матиме ядерну зброю, і це для нас захист. Або ми маємо якийсь альянс. Крім НАТО, ми на сьогодні не знаємо дієвих альянсів. Країни НАТО сьогодні не у війні. Країни НАТО не воюють. У країнах НАТО люди усі живуть. І слава Богу! Тому ми й обираємо НАТО, не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО". І я вважаю, що мене почув у цьому випадку Дональд Трамп. Він сказав: "У вас є справедливі аргументи", — сказав Зеленський.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зазначає, що заява Зеленського стала "ударом" та "шоком" для західних журналістів. За його словами, кілька місяців тому високопосадовець заявив BILD та іншим членам вузького кола політиків і службовців, що Україна не змириться з другим походом російських військ на Київ. У цьому випадку буде відновлено ядерний арсенал України, від якого країна добровільно відмовилася у 1990-ті.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", — сказав український чиновник, який займається постачанням зброї. За його словами, Заходу слід "менше думати про червоні лінії Росії і набагато більше про наші червоні лінії".

Нагадаємо, 17 жовтня Зеленський представив у Брюсселі основні пункти Плану перемоги. Зокрема, він передбачає запрошення України до вступу до НАТО.