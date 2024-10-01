Найнижчий показник від початку 2024: експорт однієї з послуг України рекордно впав

Показник помітно почав падати ще у 2023 році

Експорт IT-послуг з України впав до мінімуму від початку великої війни. Зафіксовано зниження показника на майже 7%.

Як зазначає галузеве видання AIN.UA, у серпні 2024 року експорт становив $507 млн, а це на $38 млн (6,97%) менше, ніж у липні — $545 млн. Наразі це найнижчий показник з початку 2024 року.

До того ж це одне з наймінімальніших значень з початку повномасштабного вторгнення РФ. До цього мінімум фіксувався у січні 2024 року – $508 млн.

Водночас у серпні 2024 році експорт ІТ-послуг забезпечив приблизно 37% загального експорту з України, який становив $1,37 млрд. Загалом Нацбанк оцінив обсяг експорту IT-послуг з початку цього року у $4,26 млрд. Проте у 2023 році за аналогічний період він становив $4,5 млрд.

Зауважимо, що основними країнами-партнерами у експорті ІТ-послуг є США, Велика Британія, Мальта, Кіпр та Ізраїль. У 2022 році ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для економіки України на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Проте вже з 2023 році показник цього експорту почав падати і знизився на 8,4% – до $6,7 млрд.

Нагадаємо, що економіка не тільки України зазнає складних часів, адже західні партнери теж стикнулись з певними проблемами. Тому військова допомога на 2025 рік під загрозою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які нововведення чекають на українців з 1 жовтня.