Партизани розвідали, як окупанти у Криму готуються до використання ядерної зброї (фото)

Розвідка таких об’єктів розкриває структуру ядерної промисловості РФ

Партизани руху "АТЕШ" встановили, що інститут ядерної енергетики в окупованому Севастополі бере активну участь в оборонній промисловості Росії. Поруч із ним знаходиться навчальний ядерний реактор, на якому студенти відпрацьовують практичні навички.

"Після навчання фахівці тісно співпрацюють з Міноборони РФ і залучаються до військових навчань з ядерної безпеки", — йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" наголосили, що розвідка таких об’єктів не лише розкриває структуру ядерної промисловості РФ, а й дає розуміння роботи реакторів та інших ядерних об’єктів. Ця інформація корисна для розробки методів їх виведення з ладу.

Для довідки: "Атеш" (крим. Ateş, літер. "Вогонь") — військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії. Він був створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року.

Як повідомляв "Телеграф", радник делегації США при ОБСЄ з контролю за озброєннями Деніел Вартко заявив, що Росія отримає дуже багато проблем, якщо спробує застосувати так звану "тактичну ядерну зброю". Використання ядерної зброї будь-якого типу не може вважатися "тактичним" за характером та своїми наслідками, тому ядерна зброя взагалі не повинна бути застосована.