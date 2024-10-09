В Україні можуть скасувати заборону на експорт зброї: що це нам дасть

Україна зможе заробляти великі гроші на цьому

Україна розглядає можливість скасування заборони на експорт зброї, запровадженої після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ця заборона була введена з метою забезпечення української армії всім необхідним.

Однак зараз постало питання про її перегляд, особливо щодо індустрії безпілотників. Такий крок може відкрити нові можливості для українських виробників, пише Financial Times.

Подробиці

Україна може отримати до 20 мільярдів доларів від експорту зброї. Ці кошти вкрай необхідні для розвитку оборонної промисловості. Олександр Маріковський, голова економічного підкомітету українського парламенту, наголосив на важливості цих коштів для країни.

Українські виробники безпілотників говорять про проблему обмежених державних ресурсів для закупівлі їхньої продукції. Зокрема, Дмитро Хасапов, керівник компанії "Укрспецсистеми", зазначає, що українські війська мають "колосальний дефіцит безпілотників". Державний бюджет України на озброєння цього року становить лише 6 мільярдів доларів, з яких приблизно третина припадає на безпілотники.

Виробники змушені шукати можливості для продажу надлишкової продукції за кордоном. Це дозволило б їм отримати кошти для виробництва більшої кількості безпілотників для української армії. Деякі компанії, як-от Ukrspecsystems, вже почали виробництво в Польщі, щоб обійти заборону на експорт.

Українська промисловість оцінює перевагу Росії у бойових безпілотниках у співвідношенні 5-10 до 1. Компанії сподіваються, що скасування заборони на експорт заохотить західних партнерів надати допомогу українським виробникам. Деякі партнери вже пообіцяли придбати безпілотники українського виробництва для української армії, але ці програми все ще на початковій стадії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що влада США не карає компанії, які постачають компоненти зброї до Росії. Західні компанії, які виготовляють напівпровідники, плювати хотіли на дотримання експортного контролю.