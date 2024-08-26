Екснардепа з блоку Порошенка вдруге засудили до ув’язнення: про кого мова та у якій справі він проходить

Також йому виписали штраф на 8,5 тисяч грн

У понеділок, 26 серпня, колишнього народного депутата України вдруге засудили до 3 років позбавлення волі за махінації з житлом. У вироку суду не вказується особа, проте, ймовірно, йдеться про колишнього депутата від Блоку Петра Порошенка Руслана Сольвара.

Як повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), він звинувачений у незаконному отриманні компенсації за житло, попри наявність власної квартири в Києві.

Зауважимо, що ще у 2021 році ексдепутата було засуджено за цієї справою теж на 3 роки, але згодом цей вирок скасували.

Як зазначають слідчі, Сольвар незаконно отримав від держави компенсацію на витрати за винайм номера в готелі "Київ". Адже він нібито не мав власного житла у столиці.

Проте потім виявилось, що екснардеп приховав отриману у спадок квартиру в Києві та не відмовився від компенсації за житло. Внаслідок цієї житлової махінації Сольвар незаконно отримав з державного бюджету 361,5 тисячі гривень.

Розгляд цієї справи було розпочато кілька років назад. Так, у 2021 році Вищий антикорупційний суд визнав його невинним у цій справі, проте, 26 серпня, Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора на попереднє рішення суду.

Екснардепа визнали винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Сольвара засудили до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в деяких органах державної влади строком на 1 рік. До того ж він має сплатити штраф у розмірі 8500 гривень. Проте за депутатом залишається право оскаржити вирок у Верховному Суді протягом трьох місяців.

Чому скасували вирок по цій справі у 2022 році

У вересні 2022 Вищій антикорупційний суд (ВАКС) скасував вирок про ув'язнення та визнав Сольвара винним у зловживанні службовим становищем. Вже у грудні 2023 року касаційна інстанція зупинила виконання вироку і відправила його справу на повторний розгляд в апеляційну інстанцію. Причиною стало те, що НАБУ-САП інкримінували ексдепутату зловживання владою, натомість АП ВАКС під час винесення вироку змінила формулу кваліфікації на зловживання службовим становищем.

Що відомо про Сольвара?

Як повідомляв рух "ЧЕСНО", Сольвар був "прогульником" у Верховній Раді. Також він проводив дочасну агітацію та був "гречкосієм".

У червні цього року повідомили, що Сольвар мобілізувався до лав Сил оборони. Тоді мали розглянути клопотання про зупинення судового провадження проти ексдепутата.

Раніше "Телеграф" розповідав, що соратнику Порошенка скасували підозру в розкраданні майже 100 млн грн.