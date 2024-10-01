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Були "у політиці", але виїхали за кордон: що відомо про синів Петра Порошенка і як вони виглядають

Автор
Наталія Дума
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Автор
Петро Порошенко має двох синів
Петро Порошенко має двох синів. Фото Колаж Телеграфу

Сини експрезидента не захищають Україну

П’ятий президент України Петро Порошенко та голова партії "Європейська солідарність" — батько чотирьох дітей. Двоє із них — сини Олексій та Михайло. В мережі немає багато інформації про дітей ексочільника нашої держави, однак ми вирішили з’ясувати, де ж зараз перебувають і як виглядають сини Петра Порошенка.

Відомо, що всі діти експрезидента України живуть у Великій Британії та не стали на захист батьківщини на фронті. Сини Петра Порошенка вже дорослі — їм 39 і 23 роки.

Що відомо про Олексія Порошенка

Олексій Порошенко навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і отримав освіту зі спеціальністю "міжнародний бізнес". Також він здобував освіту у Лондонській школі економіки то політичних наук.

Петро Порошенко з сином Олексієм

До політики Олексій Порошенко також причетний — упродовж року він обіймав посаду депутата Вінницької обласної ради, був депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка, а пізніше став радником у Міністерстві економіки України. Також відомо, що він працював у компанії "Рошен", яка належить його батькові.

Олексій Порошенко
Фото: Уніан
Порошенко з сином Олексієм і дружиною Мариною
Фото: glavcom.ua

Разом із дружиною Юлею та двома дітьми Олексій Порошенко, ймовірно, проживає в Лондоні. Вони управляють компанією "Agrohub" та іншими агрокомпаніями в Україні дистанційно.

Сім'я Порошенко

Відомо, що Олексій Порошенко у 2014 році доєднався до АТО як доброволець. Там він проходив військову службу як командир мінометного розрахунку у батальйоні. Однак до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення син Петра Порошенка не доєднався. Військовий Олексій "Сталкер" звертався до Олексія Порошенка з пропозицією долучитися як доброволець до лав ППО, але відповіді він не отримав.

Що відомо про Михайла Порошенка

Молодший син експрезидента зараз проходить навчання у Лондонській школі бізнесу. Він отримає спеціальність фінансового аналітика. Відомо, що раніше він навчався у Кловському ліцеї в Києві.

У 2020 році Михайло Порошенко став фігурантом гучного скандалу. Мережу облетіло відео, де молодший син Петра Порошенка разом із російським репером співають пісню "Русские в Лондоне", що викликало шквал хейту й критики серед українців.

Олексій "Сталкер" також пропонував доєднатися до лав ЗСУ і Михайлові Порошенку. Військовий пропонував йому збивати "Шахеди". Однак відповіді він також не отримав.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз перебувають і як виглядають діти Віталія Кличка. Ми також пригадали їхню скандальну лакшері вечірку.

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