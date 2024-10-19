Таємничі американські безпілотники Phoenix Ghost для України нарешті розсекретили (фото, відео)

Деякі деталі все ж залишились засекреченими

Дрони-камікадзе Phoenix Ghost кілька разів спливали в інформації від Пентагону про передану Україні зброю. Однак вони були чи не найтаємничішою зброєю війни. Ніхто не знав достеменно, як вони виглядають та які мають характеристики.

Видання The War Zone днями оприлюднило частину інформації про ці безпілотники. Як з'ясувалося, Phoenix Ghost не назва окремого дрону, а цілого сімейства безпілотників-камікадзе. Їх виробник компанія AEVEX Aerospace. В публікації йдеться про кілька зразків безпілотників: Disruptor, Dominator та Atlas.

Phoenix Ghost Disruptor

Disruptor можна запускати кількома способами. Максимальна злітна вага — 84 кг при запуску пневматичним способом, але її можна збільшити на 10 кг. Заявляється також, що цей дрон можна запустити з транспортного засобу. З двигуном внутрішнього згоряння Disruptor може залишатися в повітрі протягом 4,5 годин і пролетіти на максимальну відстань до 600 км з корисним вантажем 22 кг. Компанія також пропонує версію з електронним уприскуванням палива (EFI), що збільшує його час в повітрі до 11,6 години і розширює запас ходу до 1322 кілометрів. Візуально, дрон порівнюють з Shahed-101.

Дрон-камікадзе Disruptor

Phoenix Ghost Dominator

Dominator так само може запускатися двома способами, що дозволяє збільшувати злітну вагу з 93 до 103 кг. Двигун схожий на попередню модель:

при звичайному двигуні — знаходження в повітрі 4,6 години, дальність 492 км

при двигуні з EFI — 11,7 години в повітрі та дальність 1196 км.

Дрон-камікадзе Dominator

Phoenix Ghost Atlas

Цей дрон має заявлену дальність польоту до 120 кілометрів, при цьому довжина корпусу складає близько 0,6 метрів, розмах крил – близько 1,2 метрів. Atlas має штовхаючий пропелер ззаду.

У компанії AEVEX також зазначили, що сімейство Phoenix Ghost охоплює і інші розробки, які компанія поки тримає в таємниці. Портал Defense Express зазначає, що у 2022 році Пентагон високо оцінив використання дронів на полі бою в Україні. Саме дрон-камікадзе сімейства Phoenix Ghost міг використовуватися СБУ для знищення С-300 в тилу ворога в березні 2023.

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