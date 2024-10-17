Найсучасніший ЗРК в українських силах ППО може збивати цілі в радіусі до 40 км

Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів

Серед систем протиповітряної оборони, які використовуються в Україні виділяються ЗРК IRIS-T. Вони стоять на озброєнні Повітряних сил з жовтня 2022 року.

Як зазначили в Повітряних силах, ЗРК IRIS-T був однією з перших західних зенітних систем на сторожі критичної інфраструктури України від ракетних атак окупантів. У ПС поділились відео використання ЗРК IRIS-T.

ЗРК IRIS-T буває у двох видах — меншої та більшої дальності. Також відрізняється наведення ракети. На відео продемонстрована IRIS-T SLM, це ППО середньої дальності. Ракета випущена із такої системи знищує аеродинамічні цілі на відстані до 40 км та на висоті до 20 км. У повітряних силах назвали IRIS-T найсучаснішим ЗРК на озброєнні та зазначили, що воювати на ньому одне задоволення.

Скільки ЗРК IRIS-T в Україні

В квітні стало відомо, що в Україні є три системи IRIS-T SLM, в травні мала бути передана ще одна. Загалом до кінця 2024 року в України орієнтовно мало бути понад шість ЗРК, однак точні дані не розголошуються з міркувань безпеки. Під час візиту президента Володимира Зеленського в Німеччину в жовтні, була анонсована передача ще одного ЗРК. Вартість ЗРК IRIS-T SLM близько 140 млн євро.

"Телеграф" вже розповідав, що такі ЗРК стоять на озброєнні сил ППО на Київщині і захищають столицю. Однак це не єдиний зенітно-ракетний комплекс, що прикриває небо Києва.