Таинственные американские беспилотники Phoenix Ghost для Украины наконец-то рассекретили (фото, видео)

Некоторые детали все же остались засекреченными

Дроны-камикадзе Phoenix Ghost несколько раз уплывали в информации от Пентагона о переданном Украине оружии. Однако они были едва ли не самым таинственным оружием войны. Никто не знал точно, как они выглядят и каковы характеристики.

Издание The War Zone на днях обнародовало часть информации об этих беспилотниках. Как выяснилось, Phoenix Ghost не название отдельного дрона, а целого семейства беспилотников-камикадзе. Их производитель – компания AEVEX Aerospace. В публикации говорится о нескольких образцах беспилотников: Disruptor, Dominator и Atlas.

Phoenix Ghost Disruptor

Disruptor можно запускать несколькими способами. Максимальный взлетный вес – 84 кг при запуске пневматическим способом, но его можно увеличить на 10 кг. Заявляется также, что этот дрон можно запустить из транспортного средства. С двигателем внутреннего сгорания Disruptor может оставаться в воздухе в течение 4,5 часов и пролететь на максимальное расстояние до 600 км полезным грузом 22 кг. Компания также предлагает версию с электронным впрыском топлива (EFI), что увеличивает его время в воздухе до 11,6 часов и расширяет запас хода до 1322 километров. Зрительно, дрон сравнивают с Shahed-101.

Дрон-камикадзе Disruptor

Phoenix Ghost Dominator

Dominator также может запускаться двумя способами, что позволяет увеличивать взлетный вес с 93 до 103 кг. Двигатель похож на предыдущую модель:

при обычном двигателе – нахождение в воздухе 4,6 часа, дальность 492 км.

при двигателе с EFI — 11,7 часа в воздухе и дальность 1196 км.

Дрон-камикаде Dominator

Phoenix Ghost Atlas

Этот дрон имеет заявленную дальность полета до 120 км, при этом длина корпуса составляет около 0,6 метров, размах крыльев – около 1,2 метров. Atlas имеет толкающий пропеллер сзади.

В компании AEVEX также отметили, что семейство Phoenix Ghost охватывает и другие разработки, которые компания пока держит в секрете. Портал Defense Express отмечает, что в 2022 году Пентагон высоко оценил использование дронов на поле боя в Украине. Именно дрон-камикадзе семейства Phoenix Ghost мог использоваться СБУ для уничтожения С-300 в тылу врага в марте 2023 года.

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