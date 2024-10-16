Франція поставить Україні свої нові дрони: коли це станеться і що про них відомо

Перше випробування дрону пройшло успішно

Франція поставить в Україну свої нові дрони-камікадзе, власного виробництва. Це станеться вже найближчими тижнями.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Х повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. За його словами, випробування першого французького ударного безпілотника пройшли успішно.

"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним управлінням, яке ще називають дроном-камікадзе. Відновлення суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш як за два роки", — розповів Лекорню.

Також міністр показав вражаючі кадри із новим безпілотником.

Що відомо про французькі дрони Delair DT46

Весною Міністерство збройних сил Франції оголосило про замовлення двох тисяч дронів власної розробки. Перші 100, зокрема, призначалися для України.

"Беспілотники-камікадзе є абсолютно фундаментальними для проведення операцій і зможуть стати "доповненням до зброї Caesar з точки зору артилерії", — говорив Лекорню.

Розробку замовили у консорціуму, що об’єднує виробника дронів Delair та багатопрофільну збройову компанію Nexter. Спочатку ці постачання планували на літо.

Характеристики:

Загальна вага – 25 кілограмів;

довжина – 2 метри;

розмах крил – 4,5 метри;

умови експлуатації — від -15 ° С до +50 ° С/максимальна швидкість вітру: 35 вузлів;

час розгортання – 15 хвилин.

Дрон такого типу може працювати протягом трьох з половиною годин, здатний нести навантаження до 5 кілограмів, а також приземлятися в повністю автономному режимі на майданчик розміром 20 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один із найважливіших союзників України ухвалив рішення більше не відправляти в Україну важку військову техніку.