Чеські САУ DITA для України оплатили Нідерланди: чим корисна ця артилерія (відео)

Артилерія автоматизована, а кабіна — з кондиціонером

Україна потребує не тільки "Богдан", а й менш далекобійної артилерії бригадного рівня. Серед таких може бути САУ DITA. Шість таких артустановок замовили для України в Чехії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів. Самохідна гаубиця калібром 155 мм вже поставлялась в Україну. Перше замовлення 9 цих САУ було озвучене в лютому 2024, вже влітку їх передали Україні.

Характеристики САУ DITA

Виробник — Excalibur Army, Чехія

Дальність стрільби — до 39 км,

Броньована кабіна з кондиціонером,

Скорострільність — 5-6 пострілів/хвилину, де 6 — у першу хвилину, а 5 — постійний,

Екіпаж — 2 особи,

Боєкомплект — 40 снарядів,

Максимальна швидкість на дорозі — 90 км/год.

Гаубиця DITA оснащена бортовою системою управління з підсистемами діагностики, навігації, автоматичного наведення гармати, автономного розрахунку елементів стрільби та управління боєприпасами. Гаубиця оснащена системою автоматичного наведення, яка дозволяє швидко і повністю автоматично перевести зброю на вогневе положення. При потребі це може здійснюватися вручну. Ця САУ — нова розробка. Прототип буз зібраний тільки в 2021 році.

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