Чеські САУ DITA для України оплатили Нідерланди: чим корисна ця артилерія (відео)
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Артилерія автоматизована, а кабіна — з кондиціонером
Україна потребує не тільки "Богдан", а й менш далекобійної артилерії бригадного рівня. Серед таких може бути САУ DITA. Шість таких артустановок замовили для України в Чехії.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів. Самохідна гаубиця калібром 155 мм вже поставлялась в Україну. Перше замовлення 9 цих САУ було озвучене в лютому 2024, вже влітку їх передали Україні.
Характеристики САУ DITA
- Виробник — Excalibur Army, Чехія
- Дальність стрільби — до 39 км,
- Броньована кабіна з кондиціонером,
- Скорострільність — 5-6 пострілів/хвилину, де 6 — у першу хвилину, а 5 — постійний,
- Екіпаж — 2 особи,
- Боєкомплект — 40 снарядів,
- Максимальна швидкість на дорозі — 90 км/год.
Гаубиця DITA оснащена бортовою системою управління з підсистемами діагностики, навігації, автоматичного наведення гармати, автономного розрахунку елементів стрільби та управління боєприпасами. Гаубиця оснащена системою автоматичного наведення, яка дозволяє швидко і повністю автоматично перевести зброю на вогневе положення. При потребі це може здійснюватися вручну. Ця САУ — нова розробка. Прототип буз зібраний тільки в 2021 році.
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