Трамп усвідомлює, що проблема в Путіні

Надання Україні достатніх сил для протидії російській агресії – це єдиний шлях до миру та перемоги над російським агресором. Попри дипломатичні зусилля, російські війська продовжують наступ, а Кремль не демонструє жодної гнучкості в питаннях припинення вогню.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera поділився оцінкою позиції президента США Дональда Трампа: "Я думаю, він усвідомлює, що проблема в Путіні. І я сподіваюся, що врешті-решт він переконається, що єдиний спосіб досягти миру – це дати нам сили протистояти нападам Росії".

На запитання про можливу гнучкість російського лідера Єрмак відповів категорично: "Я не бачу жодної гнучкості. Путін не може висувати умови щодо припинення вогню".

Щодо намагань США закінчити війну, то глава ОП зазначив, що зарано робити висновки про їхню результативність. "Трамп ніколи не прийме жодної невдачі. Він продовжить намагатися, і я ціную це. Зарано судити", – підкреслив він.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Зеленського зробили важливу заяву щодо виборів.