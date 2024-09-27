Хто з чоловіків не отримає повістку поштою: адвокат назвав нюанси

Повідомлення від ТЦК в першу чергу можуть прийти українцям, які оновили дані

Нещодавно українці почали отримувати повістки, надіслані поштою. Однак такі листи можуть прийти не всі.

Адвокат Юрій Танасійчук в ефірі телеканалу "Київ24" пояснив, хто може не отримати повісток поштою. За його словами, повістки надсилатимуться лише тим військовозобов'язаним, які вчасно оновили свої дані у військово-обліковому реєстрі.

Юрист припускає, що таким чином законослухняних чоловіків викликатимуть на військово-лікарську комісію.

Танасійчук зазначає, що натомість ті, хто ухиляється від мобілізації або незаконно перетнув кордон під час війни, повістки поштою можуть не чекати.

"Ухилянти їх (Ред. — повістки) точно не отримають. Особи, які перепливли Тису або іншим способом за межами пункту пропуску перетнули державний кордон під час війни та залишили країну, теж їх не отримають", — каже Танасійчук.

Юрист також відзначив позитивні зміни в процедурі вручення та підписання повісток, зокрема цифровізацію цього процесу.

"Спрощено і вручення і підписання. Мені, наприклад, приємно чути як громадянину України про цифровізацію цього процесу", — додав адвокат.

Зазначимо, що в Україні планують розіслати 900 тисяч повісток поштою до кінця цього року. Це по 300 тисяч повісток надсилатимуть щомісяця.

На централізований друк та доставку повісток військовозобов'язаним хочуть виділити майже 72 мільйони гривень. Кошти має виділити Міністерство фінансів із резервного фонду державного бюджету.

Нагадуємо, що повістки надсилатимуть на адресу, яка була вказана під час останнього оновлення даних. Якщо військовозобов’язаний не оновив інформацію, повістка може бути надіслана на місце проживання, яке знайдуть в інших державних реєстрах.

Повістка вважається врученою:

в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується документами від поштового оператора;

в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

Повістка вважатиметься врученою навіть у тому випадку, коли поштове відділення поставить відмітку про те, що адресат її не забрав. Це означає, що уникнення отримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК.

Таким чином, спроба ігнорувати рекомендований лист від ТЦК може мати юридичні наслідки, адже для держави повістка вважається врученою з моменту фіксації факту, що її не було забрано з пошти.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо загубилася повістка, надіслана поштою. У ТЦК вважатимуть лист врученим навіть, якщо він не дійшов до адресата.