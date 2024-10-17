Кого з чоловіків можуть затримати під час воєнного стану: є декілька підстав

Тривалість затримання не має перевищувати терміну встановленого законом

Співробітники ТЦК та СП не мають право затримувати громадян. Затримання військовозобов'язаних може провести лише поліція, але якщо є законні підстави для цього.

Згідно зі статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), правоохоронці мають право затримати особу, якщо вона порушує законодавство про військовий обов'язок і військову службу. Про це розповіли "Телеграфу" в юридичній агенції "Дубок та партнери".

Затримання законне якщо є:

неявка на виклик до ТЦК без поважних причин, несвоєчасне подання в обліковий орган відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи й посади, порушення порядку проходження навчальних зборів;

при перевірці документів виявили розбіжності у його військово-обліковому документі та даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних;

затриманий перебуває у розшуку;

у затриманого відсутні військово-облікові документи при перевірці;

військовозобов’язаний відмовляється отримувати повістку від групи оповіщення, у складі якої є поліцейський.

Зазначимо, що відповідно до ст. 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, затримати можуть не більше ніж на три години аби скласти протокол про адміністративне порушення. Лише в окремих випадках, пов'язаних із порушенням прикордонного режиму або інших виняткових умов, тримання може бути продовжено до 72 годин.

Нагадуємо, днями співробітники ТЦК та СП провели масові рейди по всій Україні. Чоловіків перевіряють та вручають повістки біля концертних залів, на ринках, в спортзалах або в закладах харчування.

Адвокатка Оксана Доготер пояснила, що такі перевірки є законними. За її словами, співробітники територіальних центрів комплектування мають право перевіряти документи та вручати повістки у будь-де. Однак, такі дії повинні відбуватися відповідно до встановлених норм. Зокрема, представники військкомату повинні мати відповідний дозвіл уповноваженого органу на проведення перевірок і вручення повісток.

Раніше "Телеграф" писав, коли можна законно відмовитися від повістки. Якщо ж громадянин нещодавно оновив свої облікові дані, пройшов ВЛК та має чинну відстрочку від мобілізації, то підстав для вручення повістки немає.