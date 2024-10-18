"Партнери хочуть": чи буде в Україні мобілізація з 18 років, відповів Зеленський

Люди з 18 років можуть служити за контрактом

В Україні не будуть знижувати мобілізаційний вік навіть, попри наполягання щодо цього деяких партнерів. Мова про призов 18-річних не ведеться.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю у телемарафоні. За його словами, зниження призовного віку є небезпечним кроком.

"Партнери хотіли б, щоб вік був зменшений. У нас мобілізація з 25 років, і ми поки що не бачимо причин вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно", – сказав Зеленський.

Водночас, він наголосив, що громадяни молодші 25 років можуть служити в армії за своїм бажанням та укласти контракт із ЗСУ. При цьом Міноборони зі свого боку могло б запропонувати "спеціальні умови" для таких громадян.

"Але планів щодо мобілізації з 18 років немає. Те, що хтось каже – дуже багато вкидів інформаційних різних, і це велика проблема загалом. Тому жодних таких планів на сьогоднішній день немає", – додав голова держави.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров спростував інформацію про те, що влада США нібито чинила тиск на владу України щодо зниження віку мобілізації до 18 років. Проте партнери України справді "хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25".

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