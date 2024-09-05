Чи можна проігнорувати повістку, отриману після оновлення даних

За неявку передбачена адміністративна відповідальність

Часто громадяни отримують повістки для оновлення своїх військово-облікових даних. Проте навіть після виконання цієї вимоги, вони можуть отримати повторний виклик від ТЦК та СП.

Як пояснює адвокат Роман Сімутін, військовозобов'язані, які оновили свої дані до 16 липня і не мають підстав для відстрочки від мобілізації або бронювання, можуть отримати повістку для проходження військово-лікарської комісії. Пише портал "Економічні новини".

Хто отримає повістку в першу чергу

За словами юриста, повістки для проходження медичного огляду першими отримають ті військовозобов'язані, які:

оновили свої дані до 16 липня 2024 року;

не мають підстав для відстрочки від мобілізації;

не мають права на бронь від призову.

Громадянин несе відповідальність за своєчасне інформування ТЦК про зміну місця проживання. Повістки про виклик на ВЛК надсилаються за останньою відомою адресою, наданою громадянином. Неявка за викликом, зазначеним у повістці, тягне за собою адміністративну відповідальність.

Відповідно до законодавства, якщо особа відсутня за місцем свого проживання під час спроби вручення повістки, це вважається належним повідомленням. Таким чином, навіть якщо повістка не була вручена особисто, вважається, що особа ознайомлена з її змістом , зазначає юрист.

Якщо ви не з'явитесь до військкомату після отримання повістки, вас можуть оштрафувати. Це передбачено законом.

Нагадуємо, що штрафи можуть складати від 17 тисяч грн до 25 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" писав, як оскаржити штраф за неявку по повістці. Для цього треба перевірити відповідність повідомлення або мати поважну причину.