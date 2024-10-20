Что грозит украинцам за использование ботов "Где повестки", рассказали в Раде (видео)

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За фейки о мобилизации и расшатывание общественно-политической обстановки в стране могут открывать уголовные производства. Это предусмотрено Уголовным кодексом Украины.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Александр Федиенко. По его словам, ответственность придется нести всем, кто занимается "подстрекательством".

По его словам, в марте 2024 года были приняты изменения в статью 114 раздела 1 Уголовного кодекса Украины, в которой отмечается, что за препятствование законной деятельности ВСУ будет введена уголовная ответственность.

К примеру, по мнению Федиенко, ответственность должны нести телеграм-боты, которые оповещают подписчиков о блокпостах, где находятся представители ТЦК.

"Я там понимаю, что, например, если не будет известно, кто администратор подобного телеграмм-бота, то правоохранители будут пытаться вытаскивать тех, кто сообщил о расположении", — отмечает чиновник.

По его словам, если украинец проезжал мимо блокпоста, где были работники ТЦК, а затем сообщил об этом в чат-бот, то правоохранители будут пытаться определить местонахождение этого гражданина, следя за ним в том же самом телеграмм-боте.

И таким образом через телефон будут дальше уже выходить на этого человека — возможно для того, чтобы проводить профилактическую беседу.

Напомним, мы рассказывали о том, как ТЦК выявляет нарушителей военного учета. Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 9 ноября текущего года. Поэтому большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. В ТЦК объяснили, как именно будут выявлять военнообязанных, которые этого не сделали.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут задержать во время военного положения. Продолжительность задержания не должна превышать срока установленного законом.