Могут ли мобилизовать мужчину против его воли: ответ юриста

Забронированных и мужчин с отсрочкой не могут принудительно призвать на службу

В Украине во время военного положения мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Однако есть некоторые исключения.

Адвокат и заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко рассказала для портала "Факты ICTV", возможна ли принудительная мобилизация в Украине. Она отмечает, что существует определенный порядок проведения призыва граждан на службу во время военного положения.

По словам Анищенко, принудительно отправлять на фронт без согласия гражданина запрещено законом.

"Против собственной воли личность не могут отвезти на фронт, ведь это нарушение действующего законодательства. Есть определенный Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период", — подчеркивает адвокат.

Гражданин может написать отказ от повестки и будет нести административную ответственность. Для мужчин, систематически уклоняющихся от мобилизации, предусмотрена уголовная ответственность сроком от 3 до 5 лет.

"Лица, не обновляющие данные, не появляются в ТЦК после получения повестки, уклоняются от прохождения военно-врачебной комиссии, могут быть объявлены в розыск, а также привлечены к административной ответственности", — добавляет юрист.

Анищенко отмечает, что не могут призвать на службу забронированных граждан на период мобилизации предприятиями, лиц с инвалидностью, имеющих заключение ВВК о непригодности к военной службе, опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитателей, а также многодетных родителей, имеющих троих или более детей.

Также не могут быть мобилизованные лица старше 60 лет или младше 18 лет . Однако эти категории могут добровольно вступить в ряды ВСУ, если имеют такое желание.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может законно уехать за границу во время войны. Есть ряд оснований, по которым некоторые военнообязанные граждане могут покинуть пределы страны.