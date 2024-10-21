Хто з чоловіків може законно виїхати за кордон під час війни

Деякі спеціалісти мають право виїжджати з України

Під час воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років мають обмеження на виїзд за кордон. Однак є низка підстав, за якими деякі військовозобов'язані громадяни можуть покинути межі країни.

Про це детальніше розповіли в адвокатському об’єднанні "Бачинський та партнери". Юристи нагадують про норми визначені Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зі змінами від 18 травня 2024 року та Постановою Верховної ради України № 560 від 16 травня 2024 року.

Згідно з українським законодавством, право виїхати за кордон під час воєнного стану мають:

особи з інвалідністю – чоловіки з підтвердженою інвалідністю будь-якої групи;

чоловіки, що самостійно виховують дітей – ті, хто має дитину до 18 років або виховує дитину з інвалідністю;

багатодітні батьки – чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей;

ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю – чоловіки, що доглядають за близькими родичами з інвалідністю І або ІІ групи, або супроводжують їх за кордон;

батьки, чиї діти мають інвалідність або тяжкі захворювання – за наявності відповідних документів;

опікуни людей з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров’я – за підтвердженням медичних установ;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти – за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки: близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри тощо) загинули або зникли безвісти під час проведення АТО чи при стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Також законно перетнути державний кордон можуть:

чоловіки-військовослужбовці, що їдуть на лікування внаслідок поранень на війні – за наявності висновку про необхідність направлення на лікування та листа Міністерства охорони здоровʼя;

чоловіки, що постійно проживають за кордоном – за наявності штампу про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання (у разі, якщо виїжджають вперше) або штампу про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки або довідки про перебування особи на постійному консульському обліку у закордонній дипломатичній установі України.

Зазначається, що робоча віза не є підтвердженням постійного проживання за кордоном.

Інші громадяни, що мають право виїзду за кордон:

працівники закладів догляду, уповноважені директором закладу, що супроводжують осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду та проживають у закладах догляду – за наявності наказу директора закладу догляду про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України та документів, що підтверджують інвалідність;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил.

Також можуть виїхати за кордон спортсмени та тренери (у визначених випадках), державні службовці, особи, заброньовані за підприємствами, члени екіпажу морських суден або суден внутрішнього плавання, члени авіаційного персоналу, працівники залізничного транспорту та водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів.

Раніше "Телеграф" писав, чи може тимчасово непридатний чоловік виїжджати за кордон. Військовозобов’язані, які потребують хірургічного втручання, можуть отримати відстрочку на кілька місяців для операції та подальшої реабілітації.