Що загрожує чоловікам, які досі не оновили дані в ТЦК

Військкомат може звернутися до поліції, щоб розшукати порушників

До 16 липня військовозобов'язані чоловіки в Україні мали оновити свої військово-облікові дані в територіальних центрах комплектування. Ті, хто цього не зробив, можуть бути оголошені в розшук.

Про це розповів "Главреду" полковник Сергій Монукал, заступник начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК. За його словами, представники ТЦК можуть прийти за адресою проживання військовозобов'язаного та залишити повістку в поштовій скриньці.

Вона має бути належно оформлена, з описом у конверті. У разі неправильного оформлення, документ вважається недійсним, хоча його можуть вручити особисто.

Якщо ж родина отримала повістку або повідомила, що чоловік не проживає за вказаною адресою, військовозобов'язаного можуть подати в розшук. За словами представника ТЦК, у таких випадках формується запит до Національної поліції, і особа буде внесена до бази порушників правил військового обліку з подальшим відкриттям провадження.

Нагадуємо, що за несвоєчасне оновлення даних передбачене адміністративне покарання. Штраф за порушення правил військового обліку для фізичних осіб становить від 17 до 25,5 тисяч гривень, для юридичних осіб – від 34 до 59,5 тисяч гривень.

Громадянам, які не встигли оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року, варто негайно звернутися до ТЦК для з’ясування подальших дій та уникнення можливих штрафів і покарань.

Якщо постанова про накладення штрафу вже є, то її можна оскаржити в суді протягом 10 днів з моменту отримання.

Раніше "Телеграф" писав, кому з чоловіків не потрібно оновлювати дані в ТЦК. Ця норма не стосується осіб, які мають статус "непридатний", та інших.