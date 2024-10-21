Більше половини з них - чоловіки: скільки українців отримали інвалідність торік

Найпоширенішою причиною отримання інвалідності стало загальне захворювання

У 2023 році в Україні понад 230 тисяч людей отримали статус особи з інвалідністю, з яких більшість — чоловіки. Про це стало відомо з відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит військового адвоката Романа Лихачова.

Про це повідомляє NV. Видання отримало у своє розпорядження цю відповідь.

Згідно з розподілом за віком та статтю, загалом 138,1 тисячі осіб з інвалідністю — чоловіки, а 92,5 тисячі — жінки. Найбільша кількість людей з інвалідністю припала на вікову категорію 40-60 років — 105,8 тисячі осіб. Ще 50,2 тисячі — молодші за 39 років, а 74,7 тисячі належать до пенсійного віку. Серед пенсіонерів переважають жінки: 41,6 тисячі проти 33 тисяч чоловіків.

На початок 2023 року в Україні налічувалося понад 2,7 мільйона осіб з інвалідністю, що становить 6,6% від загальної чисельності населення, згідно з даними Держстату.

Основні причини інвалідності

Найпоширенішою причиною отримання інвалідності стало загальне захворювання — 126,3 тисячі випадків. Серед військових цей статус отримали 5,8 тисячі осіб. Через виробничі травми та професійні хвороби інвалідами стали майже 2,5 тисячі людей.

Також 10,6 тисячі осіб отримали інвалідність ще з дитинства, а 2,2 тисячі — внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, 254 тисячі осіб повторно підтвердили свій статус під час переогляду у медико-соціальних експертних комісіях.

Дитяча інвалідність

На кінець 2023 року в Україні налічувалося 158,9 тисячі дітей з інвалідністю. Найпоширенішими причинами дитячої інвалідності стали вроджені аномалії та хромосомні порушення — 43 тисячі випадків. Також серед основних причин фігурують розлади психіки та поведінки (35,4 тисячі), хвороби центральної нервової системи (22,7 тисячі) та ендокринні захворювання, розлади харчування і порушення обміну речовин (16,7 тисячі).

Інші діагнози, через які діти отримували інвалідність, включають:

хвороби вуха та соскоподібного відростка — 8,4 тисячі випадків;

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини — 7,2 тисячі випадків;

новоутворення — 5,4 тисячі випадків.

Юрист Роман Лихачов звернув увагу на те, що статус інвалідності у дітей може надавати право на відстрочку від мобілізації та можливість виїзду за кордон, а його оформлення часто відбувається "непомітно".

Що стосується 2024 року, то дані за цей період наразі відсутні й актуальної інформації про кількість осіб з інвалідністю в Україні у відомстві немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що керівниця Черкаської облпрокуратури отримує шалені виплати за інвалідність. Крім того, ми розповідали про те, як голова МСЕК зробила "інвалідами" півсотні прокурорів на Хмельниччині.