Чи беруть в армію чоловіків з інвалідністю: дехто має пройти повторну ВЛК

Якщо є підстави для оформлення інвалідності, потрібно звернутися в МСЕК

В Україні під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Однак є категорії громадян, для яких передбачено звільнення від призову. Зокрема це стосується осіб з інвалідністю.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп мають право на відстрочку, хоча можуть добровільно піти на військову службу. Про це розповідають юристи безоплатної правової допомоги у матеріалі "Факти ICTV".

Фахівці права пояснюють, що людина, яка має підстави для встановлення ІІІ групи інвалідності, може звернутися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за місцем проживання або лікування. Це дозволяє отримати офіційне підтвердження інвалідності, що стає підставою для звільнення від мобілізації.

Особливу увагу приділено чоловікам віком від 25 до 50 років, яким інвалідність було встановлено після 24 лютого 2022 року. Вони зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію.

У разі отримання повістки такі громадяни повинні з'явитися до ТЦК та СП та надати документи, що підтверджують наявність інвалідності, аби підтвердити своє право на відстрочку або звільнення від служби.

Нагадуємо, кому не потрібно проходити ВЛК. Не зобов'язані проходити медогляд призовники, що перебувають на обліку. Це чоловіки віком від 18 до 25 років, які не проходили строкову службу або не закінчили військову кафедру. Вони можуть бути направлені на медогляд лише у разі добровільного прийняття на службу.

Заброньовані громадяни також не можуть бути направлені на медкомісію, це не передбачено законом.

Особи, виключені з військового обліку теж не мають проходити ВЛК. Це ті, хто досяг граничного віку для перебування у запасі, виключені через стан здоров'я або засуджені за тяжкі злочини.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати лише за власним бажанням. Це стосується декількох категорій громадян.