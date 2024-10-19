Шалені виплати за інвалідність отримує керівниця Черкаської облпрокуратури (фото і деталі)

Не відстають й інші очільники прокуратур

Керівниця Черкаської обласної прокуратури, 42-річна Катерина Шевцова, протягом 2023 року щомісяця отримувала пенсійні виплати. Йдеться про близько 65 тис. грн на місяць від Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє видання "Glavcom". Зазначають, що деякі керівники обласних прокуратур та високопосадовці Пенсійного фонду України мають інвалідність та отримують значні суми пенсійних виплат.

Вже згадана керівниця Черкаської обласної прокуратури посіла у рейтингу видання одне з перших місць. Так, згідно з декларацією за 2023 рік Шевцова отримала 785 тис. грн виплат від Пенсійного фонду. Тобто близько 65 тис. на місяць.

Українська журналістка Зоя Казанжи, повідомила про те, що на посаду голови Черкаської обласної прокуратури 42-річна Шевцова була призначена всього рік тому. Тоді ж, ймовірно, і почала отримувати пенсію.

Користувачі вже відреагували на новину та активно ширять інформацію у своїх соціальних мережах.

У коментарях українців обурені і кількістю "осіб з інвалідністю" серед прокурорів, і розмірами виплат, які вони отримують з державного бюджету.

Крім очільниці Черкаської обласної прокуратури у виданні також згадали і про інших прокурорів "з інвалідністю".

Рудницький Андрій Миколайович – 51-річний керівник Рівненської обласної прокуратури. Декларація свідчить, що за минулий рік отримав 1 млн 800 тис. заробітної плати. Також Рудницькому нарахували 424 тис. пенсійних виплат за рік. Їх він отримує щонайменше з 2017 року.

– 51-річний керівник Рівненської обласної прокуратури. Декларація свідчить, що за минулий рік отримав 1 млн 800 тис. заробітної плати. Також Рудницькому нарахували 424 тис. пенсійних виплат за рік. Їх він отримує щонайменше з 2017 року. Фільчаков Олександр Васильович – 45-річний керівник Харківської обласної прокуратури. За минулий рік він отримав 1 млн 800 тис. грн зарплати та 800 тис. грн пенсійних виплат.

– 45-річний керівник Харківської обласної прокуратури. За минулий рік він отримав 1 млн 800 тис. грн зарплати та 800 тис. грн пенсійних виплат. Фальченко Денис Вікторович – 42-річний перший заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури, наразі тимчасово очолює її. За минулий рік він отримав 1 млн 500 тис. грн зарплати та 393 тис. грн пенсійних виплат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у вінницького лікаря МСЕК виявили десяток квартир та дорогі електрокари. Водночас, очільниця комісії має 25 земельних ділянок, кілька квартир та велике комерційне приміщення.