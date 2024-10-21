Более половины из них – мужчины: сколько украинцев получили инвалидность в прошлом году

Самой распространенной причиной получения инвалидности стало общее заболевание

В 2023 году в Украине более 230 тысяч человек получили статус лиц с инвалидностью, из которых большинство — мужчины. Об этом стало известно из ответа Министерства здравоохранения на запрос военного адвоката Романа Лихачева.

Об этом сообщает NV. Издание получило в свое распоряжение этот ответ.

Согласно распределению по возрасту и полу, 138,1 тысячи человек с инвалидностью — мужчины, а 92,5 тысячи — женщины. Наибольшее количество людей с инвалидностью пришлось на возрастную категорию 40-60 лет — 105,8 тысяч человек. Еще 50,2 тысячи младше 39 лет, а 74,7 тысячи принадлежат к пенсионному возрасту. Среди пенсионеров преобладают женщины: 41,6 тысяч против 33 тысяч мужчин.

К началу 2023 года в Украине насчитывалось более 2,7 миллиона человек с инвалидностью, что составляет 6,6% от общей численности населения, согласно данным Госстата.

Основные причины инвалидности

Самой распространенной причиной получения инвалидности стало общее заболевание — 126,3 тысяч случаев. Среди военных этот статус получили 5,8 тысяч человек. Из-за производственных травм и профессиональных болезней инвалидами стали почти 2,5 тысячи человек.

Также 10,6 тысячи человек получили инвалидность еще с детства, а 2,2 тысячи — в результате Чернобыльской катастрофы. Кроме того, 254 тысячи человек повторно подтвердили свой статус во время пересмотра в медико-социальных экспертных комиссиях.

Детская инвалидность

К концу 2023 года в Украине насчитывалось 158,9 тысячи детей с инвалидностью. Наиболее распространенными причинами детской инвалидности стали врожденные аномалии и хромосомные нарушения — 43 тысяч случаев. Также среди основных причин фигурируют расстройства психики и поведения (35,4 тысяч), болезни центральной нервной системы (22,7 тысяч) и эндокринные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ (16,7 тысяч).

Другие диагнозы, по которым дети получали инвалидность, включают:

болезни уха и сосцевидного отростка — 8,4 тысячи случаев;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани — 7,2 тысяч случаев;

новообразования — 5,4 тысячи случаев.

Юрист Роман Лихачев обратил внимание на то, что статус инвалидности у детей может давать право на отсрочку от мобилизации и возможность выезда за границу, а его оформление часто происходит "незаметно".

Что касается 2024 года, то данные за этот период отсутствуют и актуальной информации о количестве лиц с инвалидностью в Украине в ведомстве нет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что руководитель Черкасской облпрокуратуры получает безумные выплаты за инвалидность. Кроме того, мы рассказывали о том, как глава МСЭК сделала "инвалидами" полсотни прокуроров в Хмельницкой области.