"Уся Європа опиниться під чоботом Путіна": головні заяви Остіна з виступу в Києві

Глава Пентагону запевнив у подальшій підтримці Києва

У понеділок, 21 жовтня, Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який перебуває з візитом у Києві. У ході зустрічі він оголосив про надання Україні пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Глава Пентагону заявив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ українці використовували коктейлі Молотова, щоб захиститися від техніки окупантів. Однак тепер в Україні виробляють одні з найкращих безпілотників у світі.

"Українські заводи зараз випускають одні з найкращих БПЛА у світі. А досвідчені українські війська ППО захищають військових та сім’ї. І ваші солдати показали неймовірну майстерність", — додав міністр оборони США.

Він також наголосив, що якщо Україна потрапить "під чобіт Путіна, то вся Європа опиниться у його тіні".

"Ми стоїмо на зламі історії. Ми можемо продовжувати наполягати на тому, що вторгнення є кардинальним гріхом світової політики, і ми можемо продовжувати твердо стояти проти путінської агресії. Або ми можемо дозволити Путіну зробити те, що він хоче, і приректи наших дітей і онуків на життя у набагато кривавішому та небезпечнішому світі", — заявив глава Пентагону.

Також Остін наголосив, що майбутнє Європи, НАТО та безпека Америки залежать від боротьби України за свободу.

"Результати боротьби України за її волю визначать траєкторію глобальної безпеки. Майбутнє Європи зараз поставлено на карту. Сили НАТО також поставлені на карту. І безпека Америки на кону", — резюмував глава Пентагону.

Нагадаємо, 16 жовтня США оголосили про надання нового пакету допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть нові системи протиповітряної оборони та далекобійне озброєння.