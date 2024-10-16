США нададуть Україні багатомільйонний пакет допомоги: що туди увійшло

Америка продовжує всебічно підтримувати Україну

У США оголосили про надання нового пакету допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть нові системи протиповітряної оборони та далекобійне озброєння.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, він провів змістовну телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом і обговорив із ним низку важливих питань. Також Зеленський подякував усім американцям за виділення чергового пакету допомоги.

"Лідерство Президента Байдена в об’єднанні світу та міцна двопартійна підтримка Америки мали вирішальне значення та допомогли Україні вистояти й захистити нашу незалежність.

Вдячний Президенту Байдену, обом партіям Конгресу та американському народу за оголошений сьогодні оборонний пакет на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння", — йдеться у повідомленні.

Президент Зеленський також розповів про те, що він обговорив із Байденом можливість розвитку спільного виробництва зброї та важливість додаткових тренувань для українських воїнів.

Окрему увагу було приділено майбутньому онлайн-засіданню Української оборонної контактної групи у форматі Рамштайн.

"Поінформував Президента Байдена про своє сьогоднішнє звернення до українського парламенту, під час якого План перемоги отримав тверду підтримку всіх парламентських партій та груп. Завтра представлю його нашим партнерам із ЄС на засіданні Ради Європи.

Продовжуємо працювати з партнерами над втіленням Формули миру. Дякуємо США за готовність допомогти Україні зміцнити позиції, щоб примусити Росію до доброчесної дипломатії", — резюмував Зеленський.

На даний момент відомо, що новий пакет допомоги Україні на 425 мільйонів доларів від США включатиме:

додатковий потенціал ППО

снаряди для NASAMS і HIMARS;

ракети для RIM-7 і ППО, ракети TOW, ракети "повітря-земля";

боєприпаси для комплексу Stinger;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

військові автомобілі HMMWV;

стрілецька зброя і патрони до неї, гранати, вибухове обладнання, запчастини та інше.

Нагадаємо, Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів євро. Крім цього, Шольц заявив про твердий намір Німеччини й надалі підтримувати Україну у її боротьбі проти РФ. За його словами, 2025 року Німеччина продовжить підтримку України — 4 мільярди євро вже заклали до бюджету країни.

Цей пакет буде більш "розширеним" і до нього увійдуть системи IRIS-T, зенітний артилерійський комплекс Skynex, "гепарди", гаубиці, що управляються, САУ, броньовані машини, бойові дрони, радари і боєприпаси.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що є підстави вважати, що під час засідання "Рамштайну" Україні суттєво допоможуть. Проте думки щодо того, якими будуть підсумки зустрічі, в усіх розходяться.