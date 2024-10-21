Напередодні виборів у США до Києва завітав очільник Пентагону: що планується (фото, відео)

Вінг наголосив на важливості міжнародних коаліцій

У понеділок, 21 жовтня, до Києва прибув очільник Пентагону Ллойд Остін. Він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє CNN. Видання зазначило, що сторони обговорять потреби України в озброєнні і те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом 2025 року. Натомість видання WSJ пише, що міністр Остін під час візиту до Києва не оголосить про нову військову допомогу і не дасть дозвіл ЗСУ на далекобійні удари вглиб РФ.

Тим часом сам Ллойд написав: "Повернувся до України вчетверте, демонструючи, що США разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну".

Видання CNN зазначило, що очільник Пентагону наголосив на важливості міжнародних коаліцій, створених для підтримки України. Він зазначив, що завдяки цим зусиллям держава змогла протистояти агресії з боку Росії.

"Я справді думаю, що союзники та партнери й надалі надаватимуть високий рівень підтримки. І ми інвестували в речі, які незабаром будуть реалізовані, зокрема і додаткові системи, такі як NASAMS. Ми інвестували в це півтора, два роки тому, і незабаром ми почнемо спостерігати, як деякі з них уже почнуть працювати", – розповів Остін.

Зазначається, що візит Остіна до Києва відбувається на тлі загострення ситуації на фронті, де українські війська продовжують стикатися з серйозними викликами.

Кореспондентка CNN Наташа Бертранд опублікувала відео з приїздом Остіна до Києва. На кадрах зафіксовано, як міністр оборони виходить з потяга і тисне руку послу США в Україні Бріджит Брінк.

Раніше "Телеграф" писав, що у збитих над Україною північнокорейських ракетах знайшли "сюрприз" від союзників.