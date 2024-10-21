Уважний Сирський та задоволений Умєров: Остін зустрівся з військовим керівництвом України (фото)

Це вже четвертий візит американського міністра до України

Очільник Пентагону Ллойд Остін у понеділок, 21 жовтня, перебуває з візитом у Києві. Він провів зустріч з вищим військовим керівництвом України.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Зокрема, на зустрічі були присутні головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров. Також на заході був очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Також на зустрічі були й інші представники військового керівництва України. Крім того, американську сторону представляла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Очільник Пентагону зазначив, що цього разу він повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони. За його словами, цим він продемонстрував, що Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Київ.

Варто зазначити, що під час візиту до Києва Остін також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Міністр оборони США оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Раніше видання CNN зазначило, що під час візиту Остіна сторони обговорять потреби України в озброєнні і те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом 2025 року. Зазначається, що цей візит відбувається на тлі загострення ситуації на фронті, де українські війська продовжують стикатися з серйозними викликами.

Нагадаємо, 16 жовтня США оголосили про надання нового пакета допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть нові системи протиповітряної оборони та далекобійне озброєння.