Зеленський розповів, як реагуватимуть на сотні випадків порушень МСЕК

Рішення будуть невдовзі

Президент Володимир Зеленський відреагував на численні корупційні скандали з головами МСЕК. За словами лідера країни, найближчим часом можна буде чекати на відповідні рішення.

Про це президент заявив під час свого традиційного вечірнього звернення до громадян. Пообіцяв, що на кожен випадок відреагують відповідні органи.

"Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системні, і кадрові, і процесуальні реагування", — заявив Зеленський.

Також, відзвітував лідер країни, були проведені і важливі наради з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем, міністром оборони України Умєровим.

"Детально обговорили ситуацію на фронті, на основних напрямках – Торецький, Покровський, Курахівський, Харківський та інші. Доповіді були не лише щодо обставин зараз і наших дій зараз, але й на перспективу. Відповідно – забезпечення та озброєння, комплектування наших бригад".

Окремо також обговорили Курську операцію. За словами президента, вона забезпечує стратегічну мету України.

"Війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора. І також Курська операція дала Україні змогу зробити більш активною роботу щодо обмінів – повертати наших воїнів із російського полону. Кожен це бачить", — мовив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що очільниця Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа, за версією слідства, зберігала величезні суми в польських банках. Крім того, як стало відомо журналістам, у лікаря МСЕК з Вінниці виявили десяток квартир та дорогі електрокари.