Що буде з тими, хто купив "інвалідність": Верещук відповіла

Правоохоронні органи отримали чіткі завдання

Сотні тисяч ухилянтів з-поміж пересічних українців і навіть топ-чиновників купили довідки про інвалідність та інші документи, які дозволили їм отримати відстрочку. Ймовірно, вони й подумати не могли, що масштабні шахрайські схеми будуть викриті, а довідки — скасовані.

Що ж буде з тими, хто купив довідки про інвалідність? На це запитання в етері "Ми-Україна" відповіла заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Правоохоронні органи отримали чіткі завдання щодо перевірки осіб із фальшивими довідками про інвалідність. За словами Верещук, наразі триває підготовка до масштабних перевірок, однак деталі поки не розголошуються.

"Вони отримали своє завдання, готові вийти з перевірками та готові доповісти. Але наразі я не буду говорити про це публічно", — пояснила Верещук.

За словами чиновниці, Володимир Зеленський під час засідання РНБО наголосив на необхідності невідкладних перевірок фальшивих діагнозів. Першочергово перевірятимуть топ-посадовців. На внесення змін до законодавства та притягнення винних до відповідальності відведено один місяць, каже Верещук.

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, відбулося засідання РНБО. За його підсумками Президент України ухвалив рішення до кінця 2024 року ліквідувати усі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Він набрав чинності з моменту підписання (22 жовтня 2024 року).

Раніше "Телеграф" писав, що чекає на МСЕК після гучних скандалів. Зеленський вже затвердив низку рішень.