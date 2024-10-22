В Україні реформують МСЕК? Народна депутатка розповіла деталі

Деякі зміни є вже

Народні депутати обговорюють питання реформування Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Це питання стало особливо нагальним два тижні тому, саме тоді у керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК знайшли майже 6 мільйонів доларів США готівкою у різних валютах.

Про це розповіла народна депутатка Оксана Савчук в ефірі "Ранок.LIVE". За її словами вже проголосовано окремий законопроєкт, який стосується звернень до МСЕК військовослужбовців.

"Окремо ми проголосували вже за законопроєкт, який стосується саме цифровізації й полегшення (ведення, — ред.) документів для військовослужбовців, які отримали під час виконанні бойових завдань травми, за якими слідує інвалідність. Для військових це спрощено, а тепер треба зробити це для всіх загалом", — сказала вона.

Варто зазначити, що останнім часом Україну сколихнули численні корупційні скандали з головами МСЕК. На них у своєму традиційному звернені 21 жовтня відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що найближчим часом можна чекати на відповідні рішення та пообіцяв, що на кожен випадок відреагують відповідні органи.

Як повідомляв "Телеграф", на махінаціях попалася керівниця Миколаївської МСЕК. В неї знайшли понад 450 тисяч доларів, а у її сина — російський паспорт.