ТЦК скасували відстрочку ухилянтам після розкриття схеми для студентів

Розкривши схему, відстрочку скасували

Служба безпеки України викрила масштабну схему ухилення від мобілізації у трьох вищих навчальних закладах країни. За результатами спецоперації СБУ та Нацполіції було скасовано незаконно отримані відстрочки для 225 "студентів" лише в одному з університетів.

Правоохоронці затримали організаторів оборудок, серед яких керівники приватних вишів та посадовці військово-лікарських комісій. Викриті схеми діяли у Києві, Черкасах та на Закарпатті, кажуть в пресслужбі СБУ.

Як діяли учасники схеми

На Закарпатті затримали ректора та проректора приватного університету. Вони зараховували ухилянтів на бакалаврат без вступних іспитів, обіцяючи оформлення відстрочки від призову. До незаконної діяльності було залучено посадовця військової служби правопорядку. Після викриття схеми місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки 225 особам.

У Київській області заступник директора фінансового коледжу разом із двома підлеглими оформлювали клієнтів до аспірантури "заднім числом". Вони використовували приватний науково-дослідний інститут для фіктивного вступу ухилянтів. Це давало можливість отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон. Вартість таких "послуг" сягала 8 тисяч доларів США.

У Черкасах викрили трьох представників військово-лікарської комісії, які продавали фальшиві висновки про непридатність до військової служби. Вони співпрацювали з медсестрою, яка шукала клієнтів та забезпечувала комунікацію між ними та членами ВЛК.

Усім фігурантам справи повідомлено про підозру. Їм інкримінують зловживання впливом та перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період. Злочинцям загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що улюблена пісня ухилянтів "Відпусти" розриває мережу мемами на "бусифікацію" після концерту Океану Ельзи. Багато з них досить смішні.