Что будет с теми, кто купил "инвалидность": Верещук ответила

Правоохранительные органы получили четкие задачи

Сотни тысяч уклонистов среди рядовых украинцев и даже топ-чиновников купили справки об инвалидности и другие документы, которые позволили им получить отсрочку. Вероятно, они и подумать не могли, что масштабные мошеннические схемы будут разоблачены, а справки отменены.

Что же будет с теми, кто купил справки об инвалидности? На этот вопрос в эфире "Мы-Украина" ответила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

Правоохранительные органы получили четкие задачи проверки лиц с фальшивыми справками об инвалидности. По словам Верещук, сейчас идет подготовка к масштабным проверкам, однако детали пока не разглашаются.

"Они получили свою задачу, готовы выйти с проверками и готовы доложить. Но пока я не буду говорить об этом публично", — объяснила Верещук.

По словам чиновницы, Владимир Зеленский во время заседания СНБО отметил необходимость безотлагательных проверок фальшивых диагнозов. Первоначально будут проверять топ-чиновников. На внесение изменений в законодательство и привлечение виновных к ответственности отведено один месяц, говорит Верещук.

Напомним, во вторник, 22 октября, прошло заседание СНБО. По его итогам, Президент Украины принял решение до конца 2024 года ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Соответствующий указ обнародован на сайте президента. Он вступил в силу с момента подписания (22 октября 2024 г.).

Ранее "Телеграф" писал, что ждет МСЭК после громких скандалов. Зеленский уже утвердил ряд решений.