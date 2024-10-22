В Україні розпускають МСЕК і взялися за прокурорів: Зеленський підписав указ

В Україні більше не буде МСЕК

Президент Володимир Зеленський після засідання РНБО ухвалив рішення ліквідувати усі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) щодо України. Крім того, буде переглянуто виплати працівникам прокуратури та інших чиновників.

Відповідний указ оприлюднили на сайті президента. Він набирає чинності з моменту підписання, тобто з 22 жовтня 2024 року.

У документі зазначено, що Зеленський вимагає внести до Верховної Ради документ, який передбачає внесення протягом місяця законопроєкту щодо запровадження оцінки осіб з обмеженими можливостями з метою реформування МСЕ в Україні. Він має містити у собі пункт про ліквідацію МСЕК до 31 грудня.

Крім того, у документі йдеться про те, що має бути внесено ще один законопроєкт, у якому мають бути переглянуті системи та механізми нарахування пенсій чиновникам державних організацій.

Ще один законопроєкт має нормувати порядок нарахування зарплат та пенсій працівникам прокуратури та закріплення певних гарантій для осіб з інвалідністю, які працюють у цих структурах. Це має йти разом із проведенням повторних перевірок рішень МСЕК, на підставі яких було ухвалено рішення про встановлення прокурорам інвалідності.

Окремим пунктом у документі йде внесення до нормативно-правових документів положень щодо особливостей перетину кордону чиновниками з інвалідністю. Зокрема, мають бути визначені документи, які підлягають перевірці.

Нагадаємо, 4 жовтня, ДБР повідомило про викриття керівника Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Це призвело до подальшої масштабної перевірки МСЕК у різних галузях. Як з’ясувалося, такий випадок виявився далеко не поодиноким.