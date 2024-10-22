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Не розпустять до кінця року? Нардеп розповів, що буде з МСЕК після указу Зеленського

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Бужанський відреагував на указ Зеленського про ліквідацію МСЕК Новина оновлена 22 жовтня 2024, 20:53
Бужанський відреагував на указ Зеленського про ліквідацію МСЕК. Фото Колаж "Телеграфу"

Депутат Верховної Ради прокоментував рішення президента

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський відреагував на рішення президента Володимира Зеленського щодо ліквідації центрів медико-соціальної експертизи (МСЕК) до кінця поточного року.

Про це він написав у Telegram. Політик вважає, що до 31 грудня 2024 року жодного розпуску МСЕК не буде, оскільки у відповідному указі Зеленського немає жодного слова про розпуск цих органів до цієї дати.

Бужанський зазначив, що на сьогоднішній день в Україні налічується тисячі військовослужбовців з інвалідністю, а також величезна кількість громадянських людей з інвалідністю.

На місці МСЕК треба створити нові органи, пише Бужанський. При цьому нову систему потрібно будувати так, щоб це не ускладнювало проходження громадянами України військово-лікарських комісій. Також потрібно врегулювати питання отримання українцями пенсій, щоб вони не постраждали внаслідок цієї реформи.

"Занадто велике, важливе, і болюче це питання, щоб припуститися в ньому помилки", — резюмував Максим Бужанський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чекає на центри МСЕК в Україні після указу президента Зеленського про їх ліквідацію.

Теги:
#Україна #Росія #Ліквідація #Корупція #Війна #Нардеп #Володимир Зеленський #МСЕК #Максим Бужанський