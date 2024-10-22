Не розпустять до кінця року? Нардеп розповів, що буде з МСЕК після указу Зеленського

Депутат Верховної Ради прокоментував рішення президента

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський відреагував на рішення президента Володимира Зеленського щодо ліквідації центрів медико-соціальної експертизи (МСЕК) до кінця поточного року.

Про це він написав у Telegram. Політик вважає, що до 31 грудня 2024 року жодного розпуску МСЕК не буде, оскільки у відповідному указі Зеленського немає жодного слова про розпуск цих органів до цієї дати.

Бужанський зазначив, що на сьогоднішній день в Україні налічується тисячі військовослужбовців з інвалідністю, а також величезна кількість громадянських людей з інвалідністю.

На місці МСЕК треба створити нові органи, пише Бужанський. При цьому нову систему потрібно будувати так, щоб це не ускладнювало проходження громадянами України військово-лікарських комісій. Також потрібно врегулювати питання отримання українцями пенсій, щоб вони не постраждали внаслідок цієї реформи.

"Занадто велике, важливе, і болюче це питання, щоб припуститися в ньому помилки", — резюмував Максим Бужанський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чекає на центри МСЕК в Україні після указу президента Зеленського про їх ліквідацію.