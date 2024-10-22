Що чекає на МСЕК після гучних скандалів? Зеленський вже затвердив низку рішень

Липові інвалідності можуть стати в Україні неможливими

У вівторок, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо ситуації з МСЕК та зловживаннями посадових осіб з отриманням інвалідності.

За підсумками засідання було прийнято та невідкладно затверджено низку рішень. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Український лідер заслухав доповіді голови СБУ Василя Малюка, голови МВС Ігоря Клименка, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, голови МОЗ Віктора Ляшка та голови Мінсоцполітики Оксани Жолнович, а також генпрокурора Андрія Костіна.

РНБО було ухвалено необхідні рішення, які Володимир Зеленський вже затвердив своїм указом. Йдеться про:

цифровізацію процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій

реальні перевірки декларацій членів МСЕК

перевірки та перегляди необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадових осіб

аудит відповідних пенсійних нарахувань

законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні

перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів.

За підсумками засідання РНБО глава СБУ Василь Малюк повідомив, що 64 чиновники МСЕК вже отримали підозру на фоні корупційних схем. Також скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

За його словами, засуджено за корупцію дев’ятьох осіб і викрито вісім "організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України".

"Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовими особами: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб", – сказав Малюк.

Нагадаємо, СБУ вкотре відвідала обласну МСЕК, цього разу у керівниці Миколаївської структури знайшли понад 450 тис. доларів США та російський паспорт її сина.