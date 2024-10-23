Стане наступним після Покровська: росіяни націлилися на один із облцентрів

Видання вважає, що для України справи йдуть не найкращим чином

Росія нині зайнята спробами захопити Покровськ, проте наступною метою може стати Запоріжжя. Крім того, вона може мати успіхи в Курській області.

Про це пише The Economist із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника. У матеріалі йдеться про те, що поки Захід зазнає нерішучості у своїй підтримці України, Кремль займається інтернаціоналізацією війни і вже фактично втягнув до неї КНДР.

За словами джерела видання, наступною російською ціллю може стати Запоріжжя, яке є великим промисловим центром неподалік окупованої атомної електростанції.

"Те ж джерело припускає, що Росія, можливо, вже повернула собі близько половини території, яку Україна захопила в Курській області в серпні 2024 року, що є єдиним значним наступом України після провального контрнаступу 2023 року", — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що це не єдиний привід для тривоги для Києва, оскільки підтримка Заходу останнім часом відчувається дедалі хиткішою. Зокрема жоден із кандидатів на виборах у США не дає Україні жодних обіцянок, а Німеччина та Франція вже дали зрозуміти, що скоротять допомогу.

Це все відбувається на тлі російських переговорів з Китаєм про посилення військової співпраці, постачання зброї з Ірану та прибуття військ із КНДР.

Видання пише, що глава ГУР Міноборони Кирило Буданов порівняв ситуацію з Другою світовою війною і зазначив, що у світі поки що багато хто цього не розуміє.

"У нас є партнери, у них є союзники", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні та НАТО повідомили, що поки що не мають підтверджень тому, що війська КНДР приєдналися до війни проти України. Тим часом розвідка Південної Кореї вже ідентифікувала першого наближеного до Кім Чен Ина північнокорейця на Донбасі.