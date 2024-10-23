Станет следующим после Покровска: россияне нацелились на один из облцентров

Издание считает, что для Украины дела идут не лучшим образом

Россия в настоящее время занята попытками захватить Покровск, однако следующей ее целью может стать Запорожье. Кроме того, у нее могут быть успехи в Курской области.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. В материале говорится о том, что пока Запад испытывает нерешительность в своей поддержке Украины, Кремль занимается интернационализацией войны и уже фактически втянул в нее КНДР.

По словам источника издания, следующей российской целью может стать Запорожье, которое является крупным промышленным центром неподалеку от оккупированной атомной электростанции.

"Тот же источник предполагает, что Россия, возможно, уже вернула себе около половины территории, которую Украина захватила в Курской области в августе 2024 года, что является единственным значительным наступлением Украины после провалившегося контрнаступления 2023 года", — говорится в материале.

Отмечается, что это не единственный повод для тревоги для Киева, поскольку поддержка Запада в последнее время ощущается все более шаткой. В частности ни один из кандидатов на выборах в США не дает Украине каких-либо обещаний, а Германия и Франция уже дали понять, что сократят помощь.

Это все происходит на фоне российских переговоров с Китаем об усилении военного сотрудничества, поставок оружия из Ирана и прибытии войск из КНДР.

Издание пишет, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сравнил ситуацию со Второй мировой войной и отметил, что в мире пока еще многие этого не понимают.

"У нас есть партнеры, у них есть союзники", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне и НАТО сообщили, что пока не имеют подтверждений тому, что войска КНДР присоединились к войне против Украины. Тем временем разведка Южной Кореи уже идентифицировала первого приближенного к Ким Чен Ыну северокорейца на Донбассе.