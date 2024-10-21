Путін не поспішає за стіл переговорів: що змушує Кремль затягувати війну

План перемоги Зеленського наштовхується на опір в деяких країнах

Путін не планує починати переговори, доки його армія просувається на Донбасі та інших напрямках. При цьому без посилення підтримки з боку Заходу, Україна може не лише втратити здатність протистояти російській агресії, але й опинитися без можливості взагалі брати участь у мирних переговорах.

Про це пише видання El Pais. Зазначають також, що Кремль покладає неабиякі надії на можливу перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. У Москві впевнені, що це суттєво ускладнить ситуацію для України.

Серед іншого у статті іноземного видання також йдеться про те, що План перемоги Зеленського, який він презентував на останньому саміті ЄС, наштовхується на опір у деяких західних столицях.

Нагадаємо, основні публічні пункти плану включають кілька ключових напрямів:

запрошення до НАТО як перший, хоча й не остаточний крок до інтеграції України в Альянс;

зміцнення військового потенціалу шляхом нових поставок озброєння та послаблення обмежень на їх використання;

розгортання неядерних засобів стримування з боку Заходу.

До плану також увійшли три секретні додатки, призначені для основних союзників України.

Проте, як вже зазначалося, не усі західні країни готові затвердити План перемоги. Водночас ситуація на полі бою вимагає швидких дій, пише видання. Без посиленої підтримки Київ може втратити здатність не лише чинити опір, а й ефективно брати участь у майбутніх мирних переговорах без ризику капітуляції.

"Президент Росії Володимир Путін, імовірно, не погодиться на переговори, доки вірить у можливість досягти військових успіхів, навіть попри великі втрати", — пише El Pais.

Виснаження ресурсів та загроза участі Північної Кореї

Росія продовжує повільний наступ на українську територію, хоч і зазнає серйозних втрат. Українські й південнокорейські джерела попереджають про можливість відправки північнокорейських військових для підтримки Кремля на фронті.

З огляду на виснаження українського суспільства та перспективу складної зими з енергетичними обмеженнями, західні партнери активізували зусилля, зауважує видання. Зокрема, після тривалих переговорів розблоковано пакет допомоги на суму 50 мільярдів євро, який затримував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Проте вже наявна допомога все ще недостатня для досягнення довгострокових цілей.

Загроза скорочення допомоги від США

Імовірна перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може ускладнити ситуацію для України. Трамп неодноразово заявляв про намір скоротити підтримку Києва, що створює загрозу стратегічного вакууму, який Європа не зможе повністю компенсувати.

Європа не може відмовитися від підтримки України

Європейські країни, попри всі складнощі, не можуть припинити підтримку Києва, переконані у El Pais. Це необхідно не лише через моральний обов’язок і захист міжнародного права, а й для забезпечення власної безпеки на східних кордонах.

"Для досягнення миру Україні потрібні всі необхідні засоби, щоб змусити агресора визнати, що подальша війна принесе йому більше шкоди, ніж припинення бойових дій", — насамкінець зауважили у статті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що за словами радника президента Дмитра Литвина, переговори з союзниками та статті західних ЗМІ про них – це різні реальності. Також ми писали про те, як пройшов візит Зеленського до США. Деталями поділився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.