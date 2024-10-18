Росія готує новий наступ: карти, де це може статися вже наступного тижня

Росіяни хочуть продавити нашу оборону

З настанням холодів росіяни не полишають своїх агресивних намірів щодо України. Незважаючи на складні погодні умови, Росія продовжує підготовку до нових атак на українські території.

Розвідувальні дані свідчать про активізацію ворожих сил на окупованих територіях. Зокрема, про це попереджає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про це він сказав в етері телеканалу "Ми-Україна".

За його інформацією, на полігонах навколо Маріуполя та в районі Бердянська розпочалися активні підготовчі заходи. "Вони перебувають в активній фазі підготовки. Росіяни там, де ми спостерігаємо, у певній оперативній паузі, яка дозволяє їм накопичувати та збирати угруповання", — зазначив Андрющенко.

За словами радника мера, російське командування наразі аналізує можливі напрямки удару. Андрющенко припускає, що нова наступальна операція з боку РФ може розпочатися вже наступного тижня, хоча не виключає, що це станеться й пізніше. При цьому речник Нацгвардії Руслан Музичук зазначив, що інтенсивність боїв на півдні України зменшилась. Проте подекуди РФ накопичують підрозділи.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що росіяни для розтягнення фронту накопичують свої сили на кордоні з Харківською і Сумською областями. Вони хочуть відтягнути і закріпити українські сили у районі кордону.