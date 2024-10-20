Близький до Кіма: Південна Корея ідентифікувала першого північнокорейця на Донбасі (фото)

На фотографії впізнали північнокорейського спеціаліста

Розвідка Південної Кореї знайшла підтвердження присутності в російській армії військових з КНДР, які залучені до ведення війни проти України. Їм вдалося ідентифікувати північнокорейського інженера-ракетника, який спостерігав за пуском російської ракети на лінії фронту на сході України.

Про це заявила Національна розвідувальна служба Південної Кореї, пише NHK. У повідомленні йдеться, що інженер, ймовірно, та сама людина, яка минулого року супроводжувала лідера Північної Кореї Кім Чен Ина під час інспекції заводу з виробництва боєприпасів.

Розвідка Південної Кореї проаналізувала знімок, який, ймовірно, був зроблений поблизу Донецької області України. Вважається, що це місце запуску північнокорейських балістичних ракет малої дальності. В розвідці зазначили, що програма з розпізнавання облич дійшла висновку, що ймовірність того, що одна людина на знімку є інженером, який супроводжував Кіма в серпні минулого року на заводі, який виробляє мобільні ракетні установки, становить понад 80 відсотків.

Також повідомляється, що північнокорейські інженери, які направлені до російських військ в Україні, схоже, контролюють запуски зброї північнокорейського виробництва, а також шукають нові технології. У розвідувальному відомстві стверджують, що КНДР почала брати участь у російському вторгненні в Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Південній Кореї говорять про перекидання військ КНДР в Україну. Їх уже помітили на фронті. Міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен заявив, що це є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч піхотинців з Північної Кореї нині навчаються на сході Росії. Надалі вони візьмуть участь у війні проти України на стороні РФ. Раніше про безпосередню участь КНДР у війні з Україною заявляв президент України Володимир Зеленський.